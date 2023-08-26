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Главная Война с Россией После смерти Пригожина Путин потерял последние рычаги влияния, - российский оппозиционер Пономарев
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После смерти Пригожина Путин потерял последние рычаги влияния, - российский оппозиционер Пономарев

26 августа, 2023 суббота
21:41
Война с Россией

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что именно Шойгу причастен к смерти Пригожина

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин уже потерял последние рычаги влияния на ситуацию. Он уже сидит в машине, которая несется в пропасть, и ничего с этим не может поделать. То, что произошло с Пригожиным – это очередная иллюстрация того, что люди из его окружения могут делать, что угодно. И это для Путина опасно, потому что следующие шаги будет уже делать ФСБ и люди из его окружения безопасности. Но Путин пытается сделать взгляд, что все контролирует, что все знал, делал и руководил", - подчеркнул Пономарев.

Политик уверен, что именно Шойгу причастен к смерти Пригожина.

"Это была месть Шойгу за то, что раньше случалось. Есть определенные сомнения, что к этому был причастен Путин. Может, он знал об этом, а может, нет. В их банде существует криминальная логика. К Шойгу уже никто не относился серьезно, потому что Пригожин делал все, что хотел. Именно Шойгу нужно было это. Кто еще, как не Шойгу, мог сбить самолет ракетой ПВО", - добавил Пономарев.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиатроще: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ПВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря НДС Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ПИК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ПИК Вагнера, вероятно , сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

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