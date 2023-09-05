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После смерти Пригожина полное закрытие белорусско-литовской границы теряет актуальность, - Науседа

5 сентября, 2023 вторник
12:13
Мир

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что полное закрытие белорусско-литовской границы теряет актуальность после смерти главы ПИК Вагнера Евгения Пригожина: вагнеровцы не предпринимают попыток дестабилизировать ситуацию на границе

Об этом информирует Delfi .

По словам Науседы, пока нет информации о том, что вагнеровцы находятся у литовской границы и пытаются дестабилизировать ситуацию вблизи приграничья. Подобная ситуация наблюдается и в Польше.

"После смерти Пригожина мы видим, что в рядах группировки "Вагнер" наблюдается некое растерянность", - сказал он.

Президент Литвы подчеркнул, что решение о полном закрытии границы с Беларусью должно быть принято только в случае ухудшения ситуации на границе.

"Мы должны понимать, что наши действия должны быть адекватны ситуации. Если ситуация усложняется, мы действуем одним образом, если ситуация остается такой же, как сейчас, или даже стабилизируется, мы должны действовать иначе. Никто не хочет закрывать границы только ради спортивного интереса ", - добавил Наусед.

Что известно о закрытии Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Белоруссией и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил , что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе.

16 августа на заседании литовского правительства было принято решение с 18 августа временно закрыть два пункта пропуска с Беларусью. После прекращения проезда через пограничные пункты пропуска Шумск и Тверечь сотрудники контроля будут переведены в другой КПП, а транспортные потоки будут направлены на Мидники, который прошел реконструкцию и оснащен рентген-контрольной системой.

Позже Литва установила первые укрепления на закрытом пограничном пункте "Шумскас" на белорусско-литовской границе.

Белорусь
Литва
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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