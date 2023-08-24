После смерти Пригожина никаких повторных походов в Москву не будет, - российский оппозиционер Пономарев
Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Россия - не Украина. Поэтому никаких повторных походов вагнеровцев на Москву без командиров не будет. То, что там будет происходить точно, так это предложение Путина вагнеровцам присоединиться к ВС РФ. Это то же самое, что он делал, когда встречался с Пригожиным в Кремле". Однако это будет означать, что НДС Вагнера перестанет существовать. Де-факто этой организации уже не существует. Еще если бы Уткин выжил, что они могли бы что-то делать", - объяснил Пономарев.
Политик уверен, что ответа на смерть Пригожина в России не следует ждать.
"Никто вагнеровцам не позволит вернуться из Африки. Есть единственная сила, которая расположена в Беларуси. Однако там второсортный личный состав ЧВК. Именно поэтому они просто растворятся в российской армии. И не больше. Реакция российских Z-патриотов, конечно, будет. Они будут разъярены через ликвидацию Пригожина. Но это ничего не даст. Они не смогут что-нибудь сделать", - добавил он.
- 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера
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