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После смерти Пригожина никаких повторных походов в Москву не будет, - российский оппозиционер Пономарев

24 августа, 2023 четверг
00:31
Война с Россией

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Россия - не Украина. Поэтому никаких повторных походов вагнеровцев на Москву без командиров не будет. То, что там будет происходить точно, так это предложение Путина вагнеровцам присоединиться к ВС РФ. Это то же самое, что он делал, когда встречался с Пригожиным в Кремле". Однако это будет означать, что НДС Вагнера перестанет существовать. Де-факто этой организации уже не существует. Еще если бы Уткин выжил, что они могли бы что-то делать", - объяснил Пономарев.

Политик уверен, что ответа на смерть Пригожина в России не следует ждать.

"Никто вагнеровцам не позволит вернуться из Африки. Есть единственная сила, которая расположена в Беларуси. Однако там второсортный личный состав ЧВК. Именно поэтому они просто растворятся в российской армии. И не больше. Реакция российских Z-патриотов, конечно, будет. Они будут разъярены через ликвидацию Пригожина. Но это ничего не даст. Они не смогут что-нибудь сделать", - добавил он.

Владимир Путин
російська армія
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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