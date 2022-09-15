После смерти Елизаветы II ЮАР требует у британцев вернуть бриллиант весом в 500 каратов
Драгоценный камень, украшающий скипетр королевы, добыли в Южной Африке в 1905 году и назвали "Великой звездой Африки"
Об этом сообщает CNN.
Требования вернуть "Великую звезду Африки" (или "Куллинан") и другие бриллианты усилились после смерти королевы.
Сейчас в южноафриканских СМИ активно обсуждается право собственности на драгоценные камни и репарации от Великобритании.
Более шести тысяч человек подписали петицию с просьбой вернуть бриллиант и выставить ее в Южноафриканском музее.
"Бриллиант "Куллинан" должен быть немедленно возвращен в Южную Африку", — заявил активист Тандуксоло Сабело, аргументируя это тем, что "полезные ископаемые нашей страны и других стран до сих пор приносят пользу Британии на средства нашего народа".
К этим призывам присоединился парламентарий Вуйолвету Зунгула. Он призвал свою страну "требовать возвращения всего золота и алмазов, украденных Британией".
"Большую звезду Африки" встроили в скипетр с крестом, а второй камень после огранки - в императорскую корону.
- 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.
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