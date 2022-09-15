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Главная Мир После смерти Елизаветы II ЮАР требует у британцев вернуть бриллиант весом в 500 каратов

После смерти Елизаветы II ЮАР требует у британцев вернуть бриллиант весом в 500 каратов

15 сентября, 2022 четверг
22:55
Мир

Драгоценный камень, украшающий скипетр королевы, добыли в Южной Африке в 1905 году и назвали "Великой звездой Африки"

Об этом сообщает CNN.

Требования вернуть "Великую звезду Африки" (или "Куллинан") и другие бриллианты усилились после смерти королевы.

Сейчас в южноафриканских СМИ активно обсуждается право собственности на драгоценные камни и репарации от Великобритании.

Более шести тысяч человек подписали петицию с просьбой вернуть бриллиант и выставить ее в Южноафриканском музее.

"Бриллиант "Куллинан" должен быть немедленно возвращен в Южную Африку", — заявил активист Тандуксоло Сабело, аргументируя это тем, что "полезные ископаемые нашей страны и других стран до сих пор приносят пользу Британии на средства нашего народа".

К этим призывам присоединился парламентарий Вуйолвету Зунгула. Он призвал свою страну "требовать возвращения всего золота и алмазов, украденных Британией".

С другой стороны, по данным Royal Collection Trust, присматривающего за королевской коллекцией британской королевской семьи, бриллиант Куллинан был подарен королю Эдварду VII (в то время британскому монарху) в 1907 году, спустя два года после его добычи в частной шахте в Южной Африке. Оригинальный бриллиант, весивший около 3106 каратов в своей природной форме, был "размером как человеческое сердце", — сообщили в Королевской Бриллиантовой Компании "Ашер".
По данным Royal Asscher, "Куллинан" разрезали на девять больших камней и 96 меньших частей. Король Эдуард VII назвал самый большой камень "Великой звездой Африки", а второй "Меньшей звездой Африки".

"Большую звезду Африки" встроили в скипетр с крестом, а второй камень после огранки - в императорскую корону.

  • 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.

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