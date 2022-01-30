После случая в Днепре на всех вокзалах проверяют подвесные люстры

Об этом со ссылкой на официальную информацию УЗ сообщает Еспресо.TV.



Дело в том, что в пятницу, 28 января, во время плановых регламентных работ по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра в ходе поднятия люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол.

"Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал", - отмечают в Укрзализныце.

"Хочу заверить всех пассажиров и посетителей вокзалов, что работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, объективно имеющего высокий износ. Так, в частности, действуем на предупреждение с заменой и капитальными ремонтами лифтово-эскалаторного хозяйства вокзалов. Главное - строгое соблюдение указаний работников вокзалов, особенно там, где ведутся ремонтные работы", - отметил руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

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