После случая в Днепре на всех вокзалах проверяют подвесные люстры
"Вокзальная компания" Укрзализныци запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах
Об этом со ссылкой на официальную информацию УЗ сообщает Еспресо.TV.
Дело в том, что в пятницу, 28 января, во время плановых регламентных работ по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра в ходе поднятия люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол.
"Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал", - отмечают в Укрзализныце.
"Хочу заверить всех пассажиров и посетителей вокзалов, что работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, объективно имеющего высокий износ. Так, в частности, действуем на предупреждение с заменой и капитальными ремонтами лифтово-эскалаторного хозяйства вокзалов. Главное - строгое соблюдение указаний работников вокзалов, особенно там, где ведутся ремонтные работы", - отметил руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.
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