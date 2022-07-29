После скрытой мобилизации в начале сентября россияне отправят новобранцев в ротацию, – советник министра МВД Денисенко

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Вадим Денисенко прокомментировал попытки врага проводить скрытую мобилизацию и вероятность появления новобранцев в Украине.



"Я думаю, что они соберут 20 – 25 тысяч новобранцев, как и планировали. К концу июля или к началу августа у них будут эти 25 тысяч, потом месяц будут учиться. И в начале сентября эти части запустят в ротацию на территорию Украины. Поэтому мы должны четко понимать, что эта скрытая мобилизация у них состоится и 20-25 тысяч новобранцев у них будет", - отметил советник министра МВД.

12 июля адвокат Николай Полозов сказал , что российское общество может резко отреагировать на объявление всеобщей мобилизации в РФ.

14 июля полковник ВСУ Владислав Селезнев сообщил , что страна-агрессор Россия может мобилизовать в так называемые добровольческие батальоны до 34 тысяч человек.

14 июля власти РФ приказали создать "добровольческие батальоны" для участия в войне с Украиной вместо объявления частичной или полной мобилизации в стране

23 июля Главное управление разведки МО Украины сообщило, что в каждом регионе РФ создают по батальону, а в Нижнем Новгороде набирают корпус в 15 тыс. бойцов.

Также генерал, экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев считает, что потенциал РФ по обеспечению военными уменьшается: максимум соберут еще 20 тысяч

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