После скрытой мобилизации в начале сентября россияне отправят новобранцев в ротацию, – советник министра МВД Денисенко
Советник министра МВД Вадим Денисенко считает, что к концу июля или в начале августа россияне соберут 20-25 тысяч призывников
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Вадим Денисенко прокомментировал попытки врага проводить скрытую мобилизацию и вероятность появления новобранцев в Украине.
"Я думаю, что они соберут 20 – 25 тысяч новобранцев, как и планировали. К концу июля или к началу августа у них будут эти 25 тысяч, потом месяц будут учиться. И в начале сентября эти части запустят в ротацию на территорию Украины. Поэтому мы должны четко понимать, что эта скрытая мобилизация у них состоится и 20-25 тысяч новобранцев у них будет", - отметил советник министра МВД.
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