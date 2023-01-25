Об этом Алексей Резников написал на фейсбуке.

"Я поддерживаю инициативу народных депутатов сделать часть оборонных закупок открытыми... Совместно с комитетами мы найдем формат, который будет обеспечивать безопасность поставщиков и сохранит чувствительную информацию об ВСУ. Но в то же время сделает закупки более прозрачными, а бюджетные средства – более доступными для общественного контроля", – заявил министр.

Алексей Резников также анонсировал реформу питания по распространенному в НАТО подходу, которая будет внедрена в течение 4-5 месяцев:

"Решение я вижу в том, чтобы ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню. В основе формирования которого будут не деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории", - добавил он.

В частности, речь идет о планах разработать различные виды меню: веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции.

Напомним, информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.

В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказали, что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.

Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

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