Об этом сообщает "Духовный фронт Украины" со ссылкой на собственные источники в УПЦ.

По данным Духовного фронта, гражданин Украины Войтенок Анатолий Федосович, 1946 года рождения, он же архимандрит УПЦ (в единстве с Московским патриархатом) Захария, уже 17 ноября планирует отправиться в Германию.

После самого громкого за последнее время скандала в Киево-Печерской лавре, которую использует УПЦ, с пением “Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь” настоятель лавры митрополит УПЦ (в единстве с Московским патриархатом) Павел (Лебедь) стремится всеми силами избежать ответственности.

Как стало известно "Духовному фронту Украины", всех участников того пения архиерей УПЦ (в единстве с Московским патриархатом) проинструктировал комментировать, что, мол, провокационную песню исполнял не церковный хор, монахи или другие жители Лавры, а неизвестные верующие, которых там раньше никто не видел.

"С архимандритом Захарием, которого десятки людей узнали на видео с пением, все гораздо сложнее. Наверняка понимая всю сложность собственного положения, митрополит Павел принял решение срочно куда-то девать главного фигуранта дела, что, вероятно, позволит навсегда "похоронить" уголовное производство. И решили просить о помощи экс-депутата Верховной Рады и едва ли не главного спонсора, протодиакона УПЦ (в единстве с Московским патриархатом) Вадима Новинского", – сообщает издание.

Захария вроде бы лично обратился к Новинскому за помощью и тот предложил ему убежище в Германии.

Напомним, 13 ноября стало известно, что в одном из храмов Киево-Печерской лавры во время службы славится страна-агрессор. Этот факт уже проверяют центральные органы власти и правоохранители.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) признал, что в одном из храмов обители прихожане пели песню о России.

15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту происшествия в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

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