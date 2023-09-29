После скачков цена на нефть Brent держится на уровне $95 за баррель
После сильных колебаний цен на нефть в среду и четверг рынок вошел в фазу стабилизации и не показывает значительных изменений в пятницу. Нефть Brent держится на уровне $95 за баррель
Об этом сообщает Enkorr.
На лондонской бирже ICE Futures цена нефти Brent на ноябрь снизилась на 0,35% и достигла $95,05 за баррель. В четверг она потеряла 1,2% и опустилась до $95,38 за баррель.
На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена нефти WTI на ноябрь выросла на 0,05% и составила 91,76 доллара за баррель в то же время. В четверг она снизилась на 2,1% и составила $91,71 за баррель.
Накануне цены на нефть эталонных марок показывали рост: Brent достигал $97,69 за баррель, а WTI – $95 за баррель впервые за год.
"Откат вниз цен на нефть давно назревал. Котировкой несколько долларов не хватило до $100, и трейдеры на энергетическом рынке быстро фиксируют доходы с учетом волатильности на рынках облигаций. Если обвал на рынке бондов усилится, спрос на нефть явно пострадает по всему миру", – сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Доходность 10-летних государственных облигаций достигла почти 4,6%, что является самым высоким уровнем с 2007 года. Это означает, что цена облигаций падает, поскольку она имеет обратную связь с прибыльностью.
По данным минэнерго США, резервы нефти на терминале в Кушинге, где формируется цена на нефть WTI на NYMEX, на прошлой неделе сократились на 943 тыс. баррелей и стали самыми маленькими с июля 2022 года. Кроме того, эксперты Saxo Bank утверждают, что запасы в Кушинге близятся к минимальным показателям с 2014 года.
Что предшествовало
После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.
Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.
11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.
По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.
По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.
22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.
Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели.
Еще 27 сентября утром цена на нефть составляла $94,91 за баррель. А 28 сентября уже – $97,3 за баррель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.84Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное