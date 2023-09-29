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После скачков цена на нефть Brent держится на уровне $95 за баррель

29 сентября, 2023 пятница
09:58
Экономика

После сильных колебаний цен на нефть в среду и четверг рынок вошел в фазу стабилизации и не показывает значительных изменений в пятницу. Нефть Brent держится на уровне $95 за баррель

Об этом сообщает Enkorr.

На лондонской бирже ICE Futures цена нефти Brent на ноябрь снизилась на 0,35% и достигла $95,05 за баррель. В четверг она потеряла 1,2% и опустилась до $95,38 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена нефти WTI на ноябрь выросла на 0,05% и составила 91,76 доллара за баррель в то же время. В четверг она снизилась на 2,1% и составила $91,71 за баррель.

Накануне цены на нефть эталонных марок показывали рост: Brent достигал $97,69 за баррель, а WTI – $95 за баррель впервые за год.

"Откат вниз цен на нефть давно назревал. Котировкой несколько долларов не хватило до $100, и трейдеры на энергетическом рынке быстро фиксируют доходы с учетом волатильности на рынках облигаций. Если обвал на рынке бондов усилится, спрос на нефть явно пострадает по всему миру", – сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Доходность 10-летних государственных облигаций достигла почти 4,6%, что является самым высоким уровнем с 2007 года. Это означает, что цена облигаций падает, поскольку она имеет обратную связь с прибыльностью.

По данным минэнерго США, резервы нефти на терминале в Кушинге, где формируется цена на нефть WTI на NYMEX, на прошлой неделе сократились на 943 тыс. баррелей и стали самыми маленькими с июля 2022 года. Кроме того, эксперты Saxo Bank утверждают, что запасы в Кушинге близятся к минимальным показателям с 2014 года.

Что предшествовало

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.

Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Еще 27 сентября утром цена на нефть составляла $94,91 за баррель. А 28 сентября уже – $97,3 за баррель.

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