После шторма Россия увеличила количество кораблей в Черном море

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка вражеского флота после шторма в Черном море увеличена до 15 единиц. Эти корабли маневрируют в ракетно-безопасных районах моря, недалеко от побережья Крыма.

Наготове россияне держат два больших десантных корабля, два надводных и один подводный ракетоноситель, снаряженные 20 крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Актуальность угроз ракетных и артиллерийских обстрелов – неизменна, а это значит, что несгибаемость нашу еще будут испытывать на прочность. Не подвергайте себя опасности, прислушивайтесь советов и требований военного командования. Это все – для сохранения ваших жизней и ценностей. Будьте бдительны и сознательны, разделяя, какая информация требует немедленного распространения, а какая тщательная проверка. Единственные и несокрушимые – вместе с Победой!", - говорится в сообщении ОК.

В сутки, 20 августа, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 230 огневых задач.

На южной линии фронта российская авиация, в том числе штурмовики и вертолеты, 9 раз атаковали позиции ВСУ.

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