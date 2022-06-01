Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"6-й пакет санкции против РФ предусматривает блокирование морских поставок российской нефти в страны ЕС. От этого российская экономика потеряет доходы в размере 22 млрд долл. в год. Это хорошая оценка. Кроме того, это повлияет на бюджет РФ. В частности произойдет снижение доходов в бюджет от 10 до 14 млрд долл. в год. Условно говоря, это половина всех расходов россиян на полицию, суды и Росгвардию в течение года. Если говорить в сроках бюджета, то это означает от 2,5 до 3% потерь доходов до федерального бюджета. Это очень большие цифры", – подчеркнул Дубогрыз.



Экономический эксперт добавил, что еще одной важной санкцией против РФ является ограничение операций SWIFT в Сбербанк России и его дочерних компаний. По словам эксперта, 45% "Сбербанку" принадлежит не РФ, а именно иностранным инвесторам, в том числе американским и европейским.



"То, что Евросоюз решился на такой шаг, свидетельствует о том, что они действительно настроены действительно серьезно нам помогать", – сказал он.



Также эксперт отметил, что этого пакета санкций недостаточно, чтобы остановить войну в Украине.

"Очень хорошо, но очень мало. Если было бы еще 7-8 пакет санкций такого рода, как есть в 6 пакете до конца года, то это бы помогло завершить войну", - добавил Дубогрыз.

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