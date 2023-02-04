Об этом сказал российский оппозиционный политик и социолог Игорь Яковенко в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"В России назревает явно процесс, который ускорит падение путинского режима параллельно с тем, как этот режим будет терпеть поражение на поле битвы. Это то, что называется переходом войны империалистической в войну мафиозную. Сейчас происходит приватизация армии. Ведь кто такой Пригожин? Это вообще патологическое явление – происходит приватизация армии, превращение армии в частную при поддержке государства. Пригожин – это человек, создавший частную военную компанию, которая полностью финансируется государством", - отметил он.

По словам Яковенко, в настоящее время войска Пригожина составляют 20% от общей численности российской армии на фронте.

"Это наиболее боеспособные части. И это абсолютно патологическая ситуация. И таких частных военных компаний, чуть поменьше, почти 20. Есть фактически частная армия у Кадырова, имеет частную армию Тимченко, кошелек Путина. Уже и сам Шойгу также имеет частную армию. Это потрясающе: министр обороны создает частную армию! Это при том, что он фактически является министром той же армии, которая создана российским государством", - подчеркнул политик.

По его мнению, такое расттаскивание армий – это подготовка к мафиозной войне.

"Почти все политические субъекты, претендующие на отдельные куски собственности на территории России, пытаются завести себе собственную армию. Они смотрят уже через Путина, за его плечо, в то будущее, где Путина уже нет. Я считаю, в результате серьезного военного поражения, этакого "украинского Сталинграда", который станет разгромом российско-фашистских войск, федеральные власти будут настолько ослаблены, что группу поддержки Путина из числа служб охраны прекратят бояться и начнется мафиозная война за раздел России", - считает Яковенко.

Он добавил, что Россия готова к распаду.

"Это империя, которая имеет очень мощные внутренние центробежные тенденции, и эта мафиозная война за разделение будет раздирать Россию в клочья. После этого война прекратится, то есть перейдет вглубь России. Такой сценарий кажется вероятным", - подчеркнул экс-депутат парламента.

По мнению Яковенко, могут быть попытки транзита власти, но такая история не будет иметь успеха.

"На сегодняшний день особенностью путинской диктатуры является то, что она персоналистская, многое завязано на Путине. Просто переключить все на сына Патрушева, например, о чем многие говорят, невозможно. Потому что есть разные кланы, для которых Путин является "разводящим", верховным арбитром, который регулирует отношения между этими кланами и не дает им сталкиваться напрямую в клановой околокремлевской грызне. Переключить все это на другого человека – такого не будет точно. То есть попытка будет, если с Путиным что-нибудь произойдет, они попытаются что-то сделать, но единого фюрера уже не будет", – считает политик.

Он не исключил попыток коллективного руководства.

"Они будут пытаться выступить единым фронтом, скажут, что вместо Путина теперь они. Но никаких сомнений, что есть большая вероятность, что такой управляемый "транзит" перейдет в мафиозную войну. Поэтому, скорее всего, если Путин будет устранен или он умрет естественной смертью, страна, безусловно, провалится в смуту. Это периодическое состояние России, это не только XVII век – это и Первая российская революция, и Октябрьский переворот, фактически это классические примеры смуты. И именно такая смута ждет Россию после неизбежного поражения в украинской войне", – подытожил Яковенко.