После сентябрьских выборов: экс-руководитель ГУР Кондратюк спрогнозировал, сколько россиян планирует мобилизовать РФ
В России планируют новую волну мобилизации после местных выборов, которые должны пройти в марте, – призвать собираются до 250 тыс. человек
Об этом в эфире Еспресо сказал экс-глава Службы внешней разведки Украины и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.
"Ресурс России не безграничен. Ни в экономике, ни в военно-промышленном комплексе, ни в человеческом резерве. С той бешеной скоростью, с которой уменьшается количество российских подразделений в Украине - а это ориентировочно до 400-500 человек в сутки. Понятно, что Путину сегодня необходимо проводить очередную волну мобилизации. Они пытаются сделать это скрыто - путем отправки электронных повесток, но желаемого результата это не дало", - сказал он.
Кондратюк высказал мнение о том, почему в РФ оттягивают новую волну мобилизацию.
"Вы знаете, что 10 сентября состоятся региональные выборы. Объявление мобилизации перед ними будет бить по рейтингам власти, а им перед выборами нужно показать или нарисовать лучший результат, который они уже пытаются объявить. Этот результат будет перетекать в выборы президента, которые пройдут в России в марте. Для них крайне важно засвидетельствовать определенный результат и после того объявить мобилизацию. Они планируют мобилизовать примерно до 250 тыс. человек. Путин собирается воевать не до последнего патрона, а до последнего россиянина", - подытожил генерал-лейтенант.
- 24 июля Владимир Путин подписал закон, согласно которому повышает предельный возраст пребывания в запасе военных на пять лет.
- 4 августа он подписал закон о расширении границ призывного возраста в РФ до 30 лет.
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