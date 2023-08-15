Об этом в эфире Еспресо сказал экс-глава Службы внешней разведки Украины и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

"Ресурс России не безграничен. Ни в экономике, ни в военно-промышленном комплексе, ни в человеческом резерве. С той бешеной скоростью, с которой уменьшается количество российских подразделений в Украине - а это ориентировочно до 400-500 человек в сутки. Понятно, что Путину сегодня необходимо проводить очередную волну мобилизации. Они пытаются сделать это скрыто - путем отправки электронных повесток, но желаемого результата это не дало", - сказал он.

Кондратюк высказал мнение о том, почему в РФ оттягивают новую волну мобилизацию.

"Вы знаете, что 10 сентября состоятся региональные выборы. Объявление мобилизации перед ними будет бить по рейтингам власти, а им перед выборами нужно показать или нарисовать лучший результат, который они уже пытаются объявить. Этот результат будет перетекать в выборы президента, которые пройдут в России в марте. Для них крайне важно засвидетельствовать определенный результат и после того объявить мобилизацию. Они планируют мобилизовать примерно до 250 тыс. человек. Путин собирается воевать не до последнего патрона, а до последнего россиянина", - подытожил генерал-лейтенант.