Об этом информирует CNN .

Сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин заявил, что участники переговоров все еще обсуждают состав пакета для Украины, но составят около 11 миллиардов долларов, которые могут включать гуманитарную, экономическую и военную помощь.

Официальные лица США рассматривают контрнаступление Украины как доказательство того, что виды оружия и разведывательные данные были эффективными.

Сообщается, что администрация Байдена попросила добавить Украине помощь в размере $12 млрд в резолюцию, необходимую для того, чтобы правительство оставалось открытым до 30 сентября. Межпартийная поддержка имеет немаловажное значение, поскольку для того, чтобы сорвать попытку обструкции в конгрессе, понадобится хотя бы 10 голосов республиканцев.

Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявил, что ожидает одобрения конгресса военной помощи Украины в продолжающейся резолюции, но обеспокоен поддержкой Республиканской партии Украины в будущем.

"Я думаю, что поддержка республиканцами помощи Украине будет долгосрочно снижаться. Я думаю, что решение президента Трампа атаковать украинскую помощь – и атаковать поддерживающих ее республиканцев – будет иметь влияние. У нас будет достаточно, чтобы обеспечить эту помощь на финишной прямой. Но долгосрочная траектория республиканской поддержки Украины действительно угрожающая. Это значит, что если республиканцы получат большинство в палате представителей и сенате, я не думаю, что вы можете рассчитывать на то, что конгресс продолжит поддерживать Украину", - сказал Мерфи CNN.