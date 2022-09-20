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После секретного брифинга сенаторы-республиканцы сообщили о предварительной поддержке дополнительной помощи Украине, - CNN

20 сентября, 2022 вторник
14:52
Мир

Сенаторы-республиканцы после секретного брифинга сообщили о предварительной поддержке дополнительной гуманитарной, экономической и военной помощи Украине

Об этом информирует CNN .

Сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин заявил, что участники переговоров все еще обсуждают состав пакета для Украины, но составят около 11 миллиардов долларов, которые могут включать гуманитарную, экономическую и военную помощь.

Официальные лица США рассматривают контрнаступление Украины как доказательство того, что виды оружия и разведывательные данные были эффективными.

Сообщается, что администрация Байдена попросила добавить Украине помощь в размере $12 млрд в резолюцию, необходимую для того, чтобы правительство оставалось открытым до 30 сентября. Межпартийная поддержка имеет немаловажное значение, поскольку для того, чтобы сорвать попытку обструкции в конгрессе, понадобится хотя бы 10 голосов республиканцев.

Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявил, что ожидает одобрения конгресса военной помощи Украины в продолжающейся резолюции, но обеспокоен поддержкой Республиканской партии Украины в будущем.

"Я думаю, что поддержка республиканцами помощи Украине будет долгосрочно снижаться. Я думаю, что решение президента Трампа атаковать украинскую помощь – и атаковать поддерживающих ее республиканцев – будет иметь влияние. У нас будет достаточно, чтобы обеспечить эту помощь на финишной прямой. Но долгосрочная траектория республиканской поддержки Украины действительно угрожающая. Это значит, что если республиканцы получат большинство в палате представителей и сенате, я не думаю, что вы можете рассчитывать на то, что конгресс продолжит поддерживать Украину", - сказал Мерфи CNN.

  • В государственный бюджет Украины от США поступило 1,5 миллиона долларов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи.
  • 19 сентября глава Луганщины заявил , что Вооруженные силы Украины уже зачистили и взяли под контроль Белогоровку.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила , что Вашингтон с партнерами обсуждают действия на случай применения Россией ядерного оружия.
  • 19 сентября вечером американские сенаторы ожидают секретного брифинга по Украине в связи с успехом ВСУ.

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военные силы Украины
республиканцы
США
CNN
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