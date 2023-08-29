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После сбоя системы в Японии остановились 14 заводов Toyota

29 августа, 2023 вторник
08:16
Технологии Toyota

Автопроизводитель Toyota Motor Corp. заявил во вторник, что операции на всех 14 заводах в Японии будут остановлены из-за сбоя компьютерной системы. Когда они перезапустятся пока неизвестно

Об этом сообщает Kyodonews.

Заводы по сборке автомобилей, использующих ту же систему, не смогли обрабатывать заказы на запчасти для автомобилей утром 29 августа. В то же время, предприятия Miyata и Daihatsu успешно выполнили свои заказы до сбоя, однако их работа также будет прекращена во второй половине дня.

Вопрос расследовался, но проблема вряд ли была вызвана кибератакой, считает автопроизводитель.

Сообщается, что Toyota закрыла все свои заводы в стране в марте прошлого года, после того как ее отечественный поставщик Kojima Industries Corp. испытал системный сбой, вызванный кибератакой.

  • Напомним, в марте 2022 года Toyota приостановила производство и импорт автомобилей на территорию РФ, а в сентябре окончательно закрыла завод в России.
  • 27 апреля стало известно, что в прошлом году компания произвела и продала рекордное количество автомобилей.
  • В июле японские компании Toyota Motor и Mitsubishi Heavy Industries объявили о сотрудничестве по разработке луноходов.
  • Кроме того, японский автопроизводитель Toyota увеличит инвестиции в технологии электромобилей в Китае, пытаясь опередить внутреннюю конкуренцию на крупнейшем рынке мира.
  • 22 августа представитель автопроизводителя заявил, что чешский завод японской Toyota остановил производство из-за дефицита деталей, вызванного пожаром местного поставщика.

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