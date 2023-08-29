После сбоя системы в Японии остановились 14 заводов Toyota

Об этом сообщает Kyodonews.

Заводы по сборке автомобилей, использующих ту же систему, не смогли обрабатывать заказы на запчасти для автомобилей утром 29 августа. В то же время, предприятия Miyata и Daihatsu успешно выполнили свои заказы до сбоя, однако их работа также будет прекращена во второй половине дня.

Вопрос расследовался, но проблема вряд ли была вызвана кибератакой, считает автопроизводитель.

Сообщается, что Toyota закрыла все свои заводы в стране в марте прошлого года, после того как ее отечественный поставщик Kojima Industries Corp. испытал системный сбой, вызванный кибератакой.