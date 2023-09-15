После сбора данных на псевдовыборах оккупанты в Херсонской области начали выдавать повестки
Россия мобилизует местных жителей на временно оккупированных территориях Херсона и Донбасса для войны против Украины. Для этого она использует фальшивые выборы
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"На временно оккупированных территориях идет подготовка к началу мобилизации местного населения на войну против Родины", - заявляют в Спротиве.
По данным подполья, на территории Херсонской области, захваченной РФ, ведется подготовка к призыву военнообязанных жителей на службу в российскую армию. Псевдовский комат уже разработал мобилизационный план и начал выдачу повестки офицерам запаса.
Сообщается, что "военные" работают на основе данных, которые украинцы предоставляли во время фейковых выборов и раздачи продуктовых наборов.
Кроме того, в Донецкой области во время так называемых выборов раздали 100 повесток. Также военкоматы активно собирают данные о лицах 2006 года рождения с прицелом на мобилизацию в 2024 году.
Что известно о мобилизации в РФ и на ВОТ
В Генштабе информируют , что из-за катастрофических потерь в армии в отдаленных регионах РФ и на временно оккупированных территориях Украины в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения. Вооруженные силы планируют призвать от 400 до 700 тысяч человек.
В России продолжается скрытая мобилизация. В этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений. Однако масштабной мобилизации может не быть.
В американском Институте изучения войны считают , что ближайшее окружение Кремля активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервов накануне осеннего призыва в армию. Российские чиновники хотят мобилизовать от 170000 до 175000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября.
3 сентября на временно оккупированных территориях оккупанты приостановили депортацию населения и активизировали работу военкоматов для увеличения явки на псевдовыборах и ускорения мобилизации.
4 сентября партизанское движение Атеш сообщил, что после незаконных псевдовыборов в оккупированном Крыму 12 сентября кафиры планируют активизировать процесс мобилизации, для этого банки передают информацию о своих клиентах российским военкоматам.
Также Центр национального сопротивления заявлял , что Россия пытается ускорить "мобилизацию" на оккупированных территориях Луганской области в рамках проведения фейковых выборов.
14 сентября стало известно, что Кремль приказал пропаганду и не упоминать о новой мобилизации в РФ.
Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо" призвал избегать мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Если есть возможность купить справку, избежать получения паспорта, это нужно сделать.
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