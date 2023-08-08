После саммита в Джидде Ван И заверил Лаврова, что Китай остается беспристрастным по поводу войны в Украине
Глава министерства иностранных дел Китая Ван И после саммита в Джидде заверил своего российского коллегу Сергея Лаврова, что Пекин остается беспристрастным по поводу войны в Украине
Об этом информирует CNN .
Отмечается, что Ван в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Лавровым заявил, что Китай и Россия - "надежные друзья и партнеры, которые могут доверять друг другу".
"О кризисе в Украине Китай будет придерживаться независимой и беспристрастной позиции, выражать объективную и рациональную мысль, активно будет способствовать мирным переговорам и пытаться искать политическое решение при любой международной многосторонней возможности", - говорится в тексте заявления, обнародованном МИД Китая.
В свою очередь, Лавров заявил, что "ценит и приветствует конструктивную роль, которую играет Китай" в политическом урегулировании "украинского кризиса".
Что известно о встрече по Украине в Саудовской Аравии
В субботу, 5 августа, в Джидде в Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры по обсуждению украинской Формулы мира. Двухдневные переговоры являются частью дипломатической инициативы Украины. Она направлена на то, чтобы заручиться поддержкой как основных западных партнеров, так и стран Юга, не желающих становиться на чью-либо сторону в войне. В ходе переговоров Украина и ее союзники надеются согласовать ключевые принципы прекращения войны России против Украины.
6 августа стало известно, что по итогам первого дня переговоров по обсуждению украинской Формулы мира, которые проходят в Саудовской Аравии, договорились , что основой предстоящего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины.
В министерстве иностранных дел Китая заявили , что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".
Детали саммита в Саудовской Аравии в обзоре Еспресо.
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