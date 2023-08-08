Об этом информирует CNN .

Отмечается, что Ван в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Лавровым заявил, что Китай и Россия - "надежные друзья и партнеры, которые могут доверять друг другу".

"О кризисе в Украине Китай будет придерживаться независимой и беспристрастной позиции, выражать объективную и рациональную мысль, активно будет способствовать мирным переговорам и пытаться искать политическое решение при любой международной многосторонней возможности", - говорится в тексте заявления, обнародованном МИД Китая.

В свою очередь, Лавров заявил, что "ценит и приветствует конструктивную роль, которую играет Китай" в политическом урегулировании "украинского кризиса".

Что известно о встрече по Украине в Саудовской Аравии

В субботу, 5 августа, в Джидде в Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры по обсуждению украинской Формулы мира. Двухдневные переговоры являются частью дипломатической инициативы Украины. Она направлена на то, чтобы заручиться поддержкой как основных западных партнеров, так и стран Юга, не желающих становиться на чью-либо сторону в войне. В ходе переговоров Украина и ее союзники надеются согласовать ключевые принципы прекращения войны России против Украины.

6 августа стало известно, что по итогам первого дня переговоров по обсуждению украинской Формулы мира, которые проходят в Саудовской Аравии, договорились , что основой предстоящего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины.

В министерстве иностранных дел Китая заявили , что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".

Детали саммита в Саудовской Аравии в обзоре Еспресо.