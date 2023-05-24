После саммита НАТО Украину присоединят к принятию определенных решений в Альянсе, - Огрызко
После саммита НАТО в июле изменится формат отношений между Украиной и Альянсом – вместо комиссии "Украина-НАТО" будет соответствующий Совет
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"У нас еще впереди саммит НАТО в июле и мне кажется, что НАТО просто не может игнорировать те вещи, которые требует Украина. Как политического, так и практического плана. Я думаю, что мы после этого будем двигаться в более быстром темпе, чем до сих пор. "Уже на поверхности то, что изменится формат отношений Украина-НАТО и вместо Комиссии будет Совет Украина-НАТО. Внешне это кажется незначительным изменением, а на самом деле это уже присоединение Украины к принятию определенных решений в рамках Альянса", - отметил экс-министр.
По мнению Огрызко, это важный шаг вперед.
"А в политическом плане мы должны требовать очень четкого заявления Альянса о том, что Украина станет членом НАТО сразу после нашей победы. А для нее НАТО должно нас обеспечить всем необходимым. Это то, что я ожидаю от Альянса, если там не возобладает какая-то страусиная позиция спрятать голову в песок", - считает он.
- В контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе , Украина готовит политические и практические пакеты сотрудничества, которые предложит для обсуждения.
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