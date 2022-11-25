Об этом в вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский.

"По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. Всего более 6 миллионов абонентов. Вечером среды было отключено почти 12 миллионов абонентов", - заявил президент.

Глава государства сообщил, что больше проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской области, в Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях.

"Пожалуйста, во всех регионах нужно по-прежнему бережно потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не значит, что проблемы уже преодолены. Если электричество есть, это не означает, что можно сразу включать несколько мощных электроприборов. Пожалуйста "Каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений. Сейчас по-прежнему нужно беречь энергию", - добавил Зеленский.

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