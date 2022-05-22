После российских обстрелов в Харьковской области 11 мирных жителей получили ранения
21 мая военные РФ продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области. В частности, в Салтовке 5 мирных жителей получили ранения, еще 6 – в Дергачах, Шевченковском, Лозовском и Чугуевском районах
Об этом информирует глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .
В Харьковской области продолжаются боевые действия. Оккупанты сконцентрированы на удержании занимаемых позиций. На Изюмщине российские войска готовятся к наступлению и обстреливают вблизи населенных пунктов Вернополье, Дибровное и Довгенькое. В результате обстрелов пострадало мирное население.
"В результате обстрела Салтовки ранения получили 5 мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт Шевченково и Чугуевский район – 3 раненых. Еще 3 раненых в городе Дергачи.
Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко добавляет, что российские оккупанты обстреливают кассетными снарядами, минометами, в зоне боевых действий применяют танки и вертолеты.
"На 87-й день полномасштабной войны оккупанты продолжают бомбить из артиллерии почти все населенные пункты Дергачевской громады. Враг применяет кассетные снаряды, а по фронтовым поселкам и селам бьет из танков, минометов, запускает ракеты с вертолетов", - пишет Задоренко.
Несмотря на обстрелы РФ коммунальщики и энергетики продолжают работу. Продукты в громаде тоже есть.
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