Об этом информирует глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .

В Харьковской области продолжаются боевые действия. Оккупанты сконцентрированы на удержании занимаемых позиций. На Изюмщине российские войска готовятся к наступлению и обстреливают вблизи населенных пунктов Вернополье, Дибровное и Довгенькое. В результате обстрелов пострадало мирное население.

"В результате обстрела Салтовки ранения получили 5 мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт Шевченково и Чугуевский район – 3 раненых. Еще 3 раненых в городе Дергачи.

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко добавляет, что российские оккупанты обстреливают кассетными снарядами, минометами, в зоне боевых действий применяют танки и вертолеты.

"На 87-й день полномасштабной войны оккупанты продолжают бомбить из артиллерии почти все населенные пункты Дергачевской громады. Враг применяет кассетные снаряды, а по фронтовым поселкам и селам бьет из танков, минометов, запускает ракеты с вертолетов", - пишет Задоренко.

Несмотря на обстрелы РФ коммунальщики и энергетики продолжают работу. Продукты в громаде тоже есть.

В Золочевском районе Харьковской области обнаружили несколько захоронений захватчиков, в том числе обнаружили тело подполковника Герасимова.

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