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После российских обстрелов энергоинфраструктуры поддержка Украины со стороны союзников только усилилась, - глава МИД Канады

29 ноября, 2022 вторник
13:26
война с Россией

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что поддержка Украины со стороны НАТО лишь усилилась после того, как Россия обстреляла энергоинфраструктуру Украины

Об этом она заявила в интервью изданию The Guardian .

"Россия вообще не за столом переговоров. И поэтому наша цель сейчас – просто укрепить позиции Украины на местах через военную помощь, обмен разведданными и финансовую поддержку", - сказала Жоли.

Она отметила, что посредством этих действий им удастся укрепить позиции Украины за столом переговоров. По мнению главы канадского МИД, в конце концов, удастся найти дипломатическое решение, которое "было в каждом конфликте".

Жоли также отметила, что, несмотря на сообщения о предосторожности западных партнеров по поставкам оружия Украине и их беспокойство по скорости использования Украиной собственных боеприпасов, поддержка со стороны НАТО остается. Глава МИД Канады отметила, что "сильная поддержка Украины" наблюдается накануне саммита стран-членов Альянса. В частности, она усилилась после того, как Россия нацелились на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Мы должны убедиться, что украинцы смогут пережить эту трудную зиму", - подчеркнула Жоли.

Она добавила, что министры энергетики стран НАТО уже ищут пути разрешения приближающегося энергетического кризиса.

Жоли напомнила, что Канада пообещала выделить 500 млн канадских долларов на новую военную помощь Украине, которую объявили на саммите G20 в Джакарте.

Также отмечают, что сейчас международная помощь все больше сосредотачивается на предметах, которые помогут легче пережить отключение электроэнергии и сделают их менее продолжительными. Речь идет о генераторах и автотрансформаторах.

Кроме того, в течение следующих трех дней высокопоставленные НАТО обсудят гуманитарные аспекты войны в Украине. Встреча состоится в Бухаресте, Румыния.

  • 29 ноября стало известно, что США анонсируют помощь для восстановления мощностей украинской энергосистемы, поврежденной в результате российских ударов.

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