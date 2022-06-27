Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В течение выходных правоохранители совместно с представителями военного комиссариата проверили 420 столичных ночных заведений с целью выяснить, как люди соблюдают ограничения военного положения, в том числе требования комендантского часа.

Как подчеркнул глава столичной полиции Иван Выговский, в условиях военного положения граждане просто обязаны соблюдать ограничения комендантского часа. Тем более что полицейские Киева вместе с военными комиссарами ночью усиленно патрулируют улицы города, скверы и парки. Из всех проверенных ночных развлекательных заведений в ночное время работали только два, где обнаружены 413 человек, нарушивших комендантский час. В итоге 219 мужчинам вручили повестки в военкомат.

Кроме того, правоохранители обнаружили людей, имевших наркотические вещества. По всем выявленным фактам начаты уголовные производства по ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

"Полицейские также составили 73 административных протокола по статьям 178 - распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, 173 - мелкое хулиганство, 185 - злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины об административных правонарушениях, - заметил Иван Выговский. - Мы продолжим проводить такие отработки, ведь каждый житель столицы должен понимать всю серьезность ситуации и осознавать опасность, которая в настоящее время еще есть со стороны страны-агрессора. Хочу подчеркнуть, что во время комендантского часа категорически запрещено передвигаться по городу, кроме спецтранспорта и случаев крайней необходимости".

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