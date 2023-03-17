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Эксклюзив

После решения суда в Гааге Си Цзиньпину труднее будет работать с Путиным, - эксперт-международник Семиволос

17 мартa, 2023 пятница
23:01
война с Россией Путин и Си Цзиньпин

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что после решения Международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского президента Си Цзиньпину будет труднее контактировать с Путиным

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мне кажется, что Си Цзиньпин окончательно решил стать мировым лидером и продвигает Китай как другой полюс на геополитической карте мира. По крайней мере, об этом говорят китайские газеты и СМИ в других странах, которые так или иначе можно связать с поддержкой Китая. Такая информационная поддержка этой позиции лидера Китая достаточно четко прослеживается. Поэтому, судя по всему, китайцы увидели шанс представить себя как можно лучше. Поскольку все остальные политики мира не способны говорить с Путиным, а только Си Цзиньпин способен с ним договариваться", - пояснил Семиволос.

Эксперт считает, что Си Цзиньпин пытается стать посредником в войне России против Украины

"Я считаю, что после решения Международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского президента, Си Цзиньпину будет труднее работать с Путиным для того, чтобы продвигать собственные идеи. Си Цзиньпин, как и некоторые другие политики, такие как Эрдоган, пытаются стать посредниками в войне и посадить за стол переговоров двух президентов. А далее вывести это в процесс, который не будет иметь конца", - добавил он.

Россия
Китай
Владимир Путин
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