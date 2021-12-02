После решения суда: правительство изменило правила лишения прав водителей-нарушителей
Кабинет министров изменил порядок временного изъятия водительского удостоверения на транспорт и его возврата
Решение об этом приняли на заседании правительства, передаёт Еспресо.TV.
Гражданина будут лишать прав на управление после вступления в силу решения суда об этом.
В отдельных случаях, если решение не принято в установленный срок, человек имеет право продлить временное разрешение на право вождения на три месяца или вернуть права на вождение.
- Верховная Рада Украины 16 февраля приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".
- С 1 ноября 2021 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения.
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