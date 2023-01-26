После решения о передаче Украине танков госучреждения Германии подверглись хакерским атакам из РФ
Российские хакеры атаковали сайты нескольких госучреждений Германии и частично отключили их – накануне власти ФРГ санкционировали передачу Украине танков Leopard-2
Об этом пишет BBC со ссылкой на немецких чиновников.
Хакеры из российской группы Killnet обычно атакуют сайты стран, принимающих невыгодные для России политические решения.
В телеграм-канале киберпреступников ведется хроника "атаки на главный вебресурс ФРГ". Выкладываются скриншоты якобы с сайта МВД и хаоса на табло одного из вокзалов.
Хакеры признают, что атаковали внутреннюю сеть берлинской больницы. "Главная Берлинская многофункциональная больница отключена от сети. Почему и как? Но все просто – врачи не имеют доступа к своим рабочим онлайн-кабинетам", - пишут они.
Хакеры также заявляют, что вывели из строя сайт Бундестага, однако к моменту написания поста сайт остается доступным.
Немецкое агентство по борьбе с киберпреступностью заявило, что хакерская атака не привела к значительным перебоям в работе учреждений.
- Напомним, 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.
- Накануне стало известно, что в Британии предупредили об угрозе хакерских атак, связанных с Россией и Ираном.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное