Об этом пишет BBC со ссылкой на немецких чиновников.

Хакеры из российской группы Killnet обычно атакуют сайты стран, принимающих невыгодные для России политические решения.

В телеграм-канале киберпреступников ведется хроника "атаки на главный вебресурс ФРГ". Выкладываются скриншоты якобы с сайта МВД и хаоса на табло одного из вокзалов.

Хакеры признают, что атаковали внутреннюю сеть берлинской больницы. "Главная Берлинская многофункциональная больница отключена от сети. Почему и как? Но все просто – врачи не имеют доступа к своим рабочим онлайн-кабинетам", - пишут они.

Хакеры также заявляют, что вывели из строя сайт Бундестага, однако к моменту написания поста сайт остается доступным.

Немецкое агентство по борьбе с киберпреступностью заявило, что хакерская атака не привела к значительным перебоям в работе учреждений.

Напомним, 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

Накануне стало известно, что в Британии предупредили об угрозе хакерских атак, связанных с Россией и Ираном.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb