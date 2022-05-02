После решения Германии по нефтяному эмбарго ЕС другие страны также прекратили ветировать санкции, - СМИ
Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание ZDF .
При этом идет обсуждение политики в переходный период.
Отмечается, что блокировали введение эмбарго в такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция. Объяснялось это, в частности, значительной зависимостью Братиславы и Будапешта от поставок российской нефти. А в странах южной Европы ожидаемое повышение цен на энергоносители впоследствии воспринимается потребителями с большой тревогой.
Большой вопрос относительно эмбарго заключался в том, как действовать в течение переходных периодов. Одним из предложений может быть разрешение импорта российской нефти к осени или к зиме.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.
- По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.
- Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
- Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что страна готова прекратить покупку российской нефти .
- Издание Dpa сообщило, что ФРГ высказалась за введение эмбарго на поставку российской нефти в ходе переговоров стран ЕС по шестому пакету санкций против РФ.
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