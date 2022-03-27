После "референдума" страна-оккупант может назвать наступление ВСУ на Донбасс "нападением на Россию", - Денисова

Об этом Денисова сообщила в telegram.

По ее словам, из-за усиления позиций ВСУ и опасения освобождения Украиной временно оккупированного Луганска, террористическое руководство "ЛНР" пытается как можно быстрее провести референдум о вступлении в состав России.

"Ведь после проведенного "референдума" страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс "нападением на Россию". Отмечаю, что территории временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. А фейковые референдумы юридически ничтожны и не будут иметь правовые последствия", - написала Денисова.

Она подчеркнула, что такие действия являются грубым нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и Протокола № 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

"Обращаюсь к мировому сообществу усилить санкционное давление на государство-агрессора РФ и принять все меры для прекращения российской агрессии, направленной против суверенитета и территориальной целостности Украины", - призвала Денисова.