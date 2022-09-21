После речи диктатора Россия может усилить ракетные атаки по Украине, - ОК "Юг"
В ОК "Юг" предупредили украинцев, что российский агрессор может усилить ракетные удары по Украине после того, как к россиянам обратился Владимир Путин
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Учитывая выводы из ситуации, не исключено, что после речи диктатора вражеские войска могут усилить ракетные атаки и другие способы дистанционного воздействия на несокрушимый украинский народ. Будьте внимательны и сознательны, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критично, а к ограничениям в рамках военного положения – с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог, оставляйте панику врагу и доверяйте силам обороны. В единстве наша сила", - пишут в "Юге".
Корабельная группировка российского флота в Черном море состоит из 12 кораблей и катеров, среди 3 носителя крылатых ракет, снаряженных более чем двумя десятками "калибров".
Также маневрируют 2 больших десантных корабля и один десантный катер. Корабли разместились вдоль юго-восточного побережья Крыма.
- В Николаевской области в ночь с 20 на 21 сентября Россия обстреляла позиции подразделений ВСУ, пострадали также населенные пункты.
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