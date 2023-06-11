Об этом 11 июня сообщил спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в комментарии "Украинской правде".

"На реке Мокрые Ялы оккупанты взорвали дамбу, что привело к затоплению по обеим берегам реки. Однако на ведение наступательных действий Сил обороны Таврического направления это не влияет", - заявил спикер.

По его словам, подрывом гидросооружений россияне пытаются замедлить контрнаступление Украины. Однако это не влияет на продвижение Сил обороны.

"Сначала оккупанты подорвали Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС, потом подрывали другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области. В Запорожской области они ожидают прорыва Сил обороны, и поэтому, чтобы замедлить наше продвижение, прибегли к этой тактике, когда снова подорвали гидросооружение на реке Мокрые Ялы", - отметил Шершень.

Он также добавил, что на Таврическом направлении Силы обороны перешли от обороны к наступлению. Уже известно об освобождении деревень Благодатное, Нескучное и Макаровка.