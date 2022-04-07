После разоблачения преступлений оккупантов в Буче РФ распространяет фейк о выводе войск с Киевщины по договоренности с Украиной, - Центр при СНБО

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.



"После мировой огласки преступлений, совершаемых российскими захватчиками в Буче, российская пропаганда активно распространяет тезис о "добровольном выводе войск с Киевщины"", - отметили в ЦПИ.



Это линию поведения проработали российские пропагандисты перед заседанием Совбеза ООН по российским преступлениям в Буче. Россия пыталась переложить ответственность за пытки мирного населения на украинских военных.



В частности, 5 апреля постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что "зря российские военные покинули Бучу по договоренности с Киевом". После отсутствия реакции ООН на эту дезинформацию тезис о "договоренности" начал транслировать пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.



"Никаких договоренностей не было! Это неоднократно отмечала, в частности, и РФ. Оккупанты отступили под давлением ВСУ. Сейчас, чтобы прикрыть поражение, Кремль пытается дезинформировать мир задним числом", - подчеркнули в Центре при СНБО.

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