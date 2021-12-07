После разговора с Путиным Байден поговорит с лидерами европейских государств

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Белый дом.



"Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель (и.о. канцлера до официального назначения преемника, - ред.), премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Великобритании Джонсоном после его разговора с президентом Путиным", - сообщили в Белом доме.



У Байдена отметили, что ранее лидеры договорились остаться в тесной связи для скоординированного и всестороннего подхода в ответ на военное наращивание России на украинских границах.



Также в Белом доме добавила, что на ежедневном брифинге советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщат больше деталей по поводу разговора Байдена и Путина.

Напомним, Кремль и Белый дом объявили о том, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря. Одним из главных вопросов совместного обсуждения станет усиление российского военного присутствия на границе с Украиной.

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.