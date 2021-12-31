После разговора с Путиным: Байден 2 января позвонит Зеленскому, - журналист AP

Об этом Супервиль написала в Twitter.



"В воскресенье (2 января, - ред.) Байден проведет беседу с лидером Украины, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание Россией военной мощи на границах Украины и проанализировать подготовку к будущим дипломатическим контактам, чтобы способствовать деэскалации региональной напряженности" , - говорится в сообщении.



Разговор двух лидеров состоится после беседы Байдена и Путина, которая состоялась в четверг, 30 декабря, продолжавшеяся 50 мин.



Напомним, Байден провел телефонный разговор с Путиным. США призвали к деэскалации на Донбассе и пригрозили последствиями.