После разговора с Путиным: Байден 2 января позвонит Зеленскому, - журналист AP
Журналистка Associated Press Дарлен Супервиль написала, что в Белом доме сообщили о запланированном на 2 января разговоре президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом Супервиль написала в Twitter.
"В воскресенье (2 января, - ред.) Байден проведет беседу с лидером Украины, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание Россией военной мощи на границах Украины и проанализировать подготовку к будущим дипломатическим контактам, чтобы способствовать деэскалации региональной напряженности" , - говорится в сообщении.
Разговор двух лидеров состоится после беседы Байдена и Путина, которая состоялась в четверг, 30 декабря, продолжавшеяся 50 мин.
- Напомним, Байден провел телефонный разговор с Путиным. США призвали к деэскалации на Донбассе и пригрозили последствиями.
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