После разговора с Эрдоганом Путин согласился открыть гуманитарный коридор из Мариуполя для иностранцев

Об этом сообщают российские СМИ.



В Минобороны РФ заявили, что их войска откроют коридор из Мариуполя в Бердянск, который сейчас находится под контролем оккупантов, и "гарантируют режим тишины" для эвакуации иностранцев.



В военном ведомстве страны-агрессора отметили, что такое решение было принято после общения Эрдогана с Путиным.



"Россия готова обеспечить захождение судов, задействованных в эвакуации иностранцев, в порт Бердянска и выход из него", – говорится в заявлении РФ.



Ранее Турция отметила властями РФ о готовности выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых из Мариуполя морским путем. Турки ведут активные контакты с россиянами и украинцами по поводу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

Напомним, вечером 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к турецкой стороне с просьбой о содействии проведению морской эвакуации из Мариуполя.

2 апреля стало известно, что власти Турции готовы выделить суда для организации эвакуации морем гражданских лиц и раненых из окруженного россиянами украинского города Мариуполя.