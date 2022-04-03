После разговора с Эрдоганом Путин согласился открыть гуманитарный коридор из Мариуполя для иностранцев
После разговора президента Турции Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным в Минобороны РФ заявили о согласии открыть гуманитарный коридор из города для иностранцев
Об этом сообщают российские СМИ.
В Минобороны РФ заявили, что их войска откроют коридор из Мариуполя в Бердянск, который сейчас находится под контролем оккупантов, и "гарантируют режим тишины" для эвакуации иностранцев.
В военном ведомстве страны-агрессора отметили, что такое решение было принято после общения Эрдогана с Путиным.
"Россия готова обеспечить захождение судов, задействованных в эвакуации иностранцев, в порт Бердянска и выход из него", – говорится в заявлении РФ.
Ранее Турция отметила властями РФ о готовности выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых из Мариуполя морским путем. Турки ведут активные контакты с россиянами и украинцами по поводу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.
- Напомним, вечером 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к турецкой стороне с просьбой о содействии проведению морской эвакуации из Мариуполя.
- 2 апреля стало известно, что власти Турции готовы выделить суда для организации эвакуации морем гражданских лиц и раненых из окруженного россиянами украинского города Мариуполя.
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