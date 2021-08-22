После ранения 21-летнего сержанта ЦАГАЛа авиацией Израиля уничтожено 4 склада боевиков ХАМАСа в Газе

Одновременно катера израильского ВМФ открыли огонь в сторону палестинских судов, вышли за пределы разрешенной зоны у берегов анклава, рассказывает Еспресо.TV .



Причина проведения операции - тяжелое ранение в голову бойца пограничных войск (МАГАВ), 21-летнего сержанта баррель Хадара Шмуэля Коэна, жителя Беэр-Яакова, приводит подробности издание Detaly.co.il .



Состояние сержанта критическое. Сделана операция, врачи борются за его жизнь.



Палестинское видео действий Цагаль

В армии начали расследование обстоятельств происшествия. Там не исключают того, что стрелявший мог воспользоваться узким отверстием в пограничной изгороди, который израильские военные используют для наблюдения и ведения огня.



Пограничник получил ранения во время массовых столкновений в нескольких местах на границе с Газой, где накануне по инициативе ХАМАСа проводился "день гнева" против государства Израиль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



