После ранения 21-летнего сержанта ЦАГАЛа авиацией Израиля уничтожено 4 склада боевиков ХАМАСа в Газе
В ночь на воскресенье, 22 августа 2021 года, Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам террористических группировок в секторе Газа. Было уничтожено четыре складов ХАМАСа с оружием
Одновременно катера израильского ВМФ открыли огонь в сторону палестинских судов, вышли за пределы разрешенной зоны у берегов анклава, рассказывает Еспресо.TV .
Причина проведения операции - тяжелое ранение в голову бойца пограничных войск (МАГАВ), 21-летнего сержанта баррель Хадара Шмуэля Коэна, жителя Беэр-Яакова, приводит подробности издание Detaly.co.il .
Состояние сержанта критическое. Сделана операция, врачи борются за его жизнь.
Палестинское видео действий Цагаль
В армии начали расследование обстоятельств происшествия. Там не исключают того, что стрелявший мог воспользоваться узким отверстием в пограничной изгороди, который израильские военные используют для наблюдения и ведения огня.
Пограничник получил ранения во время массовых столкновений в нескольких местах на границе с Газой, где накануне по инициативе ХАМАСа проводился "день гнева" против государства Израиль.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное