Об этом сообщила его супруга Надежда Хильская.

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб", – написала жена.

По ее словам, Алексей погиб, выполняя боевое задание.

"Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь!", - написала она.

Алексей служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШУ в должности главного сержанта взвода разведроты. Он участвовал в наступательной операции в Херсоне, защищал Бахмут и Соледарь.

Воин и актер Алексей Хильский известен по ролям в сериалах "На твоей стороне", "Наседка", "Крепостная", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны" и другие.

Алексей был дважды ранен, но после лечения и восстановления снова возвращался на фронт.

14 ноября Алексею должно было исполниться 36 лет. Он мечтал о победе и о возвращении в профессию. У актера остались жена и дочь.