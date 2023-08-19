После ранений дважды возвращался на фронт: в войне с РФ погиб 35-летний актер Алексей Хильский
В российско-украинской войне погиб 35-летний украинский актер Алексей Хильский. Он был дважды ранен, но после лечения и возобновления снова возвращался на фронт
Об этом сообщила его супруга Надежда Хильская.
"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб", – написала жена.
По ее словам, Алексей погиб, выполняя боевое задание.
"Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь!", - написала она.
Алексей служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШУ в должности главного сержанта взвода разведроты. Он участвовал в наступательной операции в Херсоне, защищал Бахмут и Соледарь.
Воин и актер Алексей Хильский известен по ролям в сериалах "На твоей стороне", "Наседка", "Крепостная", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны" и другие.
Алексей был дважды ранен, но после лечения и восстановления снова возвращался на фронт.
14 ноября Алексею должно было исполниться 36 лет. Он мечтал о победе и о возвращении в профессию. У актера остались жена и дочь.
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