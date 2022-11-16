Об этом передает Укрэнерго .

В ведомстве отметили, что 15 ноября была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины. Энергетики сразу же приступили к возобновлению питания потребителей и поврежденных сетей и электростанций.

"В то же время следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться при необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", - говорится в сообщении.

В ОПУ раскрыли более подробную информацию по электроснабжению. Так, на утро 16 ноября:

Волынская область – без электричества находится около 45 тыс. потребителей. Работы продолжаются

Житомирская область - продолжаются работы по возобновлению электроснабжения

Ивано-Франковская область - есть питание

г.Киев - есть питание

Киевская область - есть питание

Львовская область - электроснабжение и водоснабжение восстановлено на 95%

Одесская область - есть питание

Ровенская область - есть питание

Сумская область - продолжаются работы по возобновлению электроснабжения

Тернопольская область – Без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются

Харьковская область – Без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются

Хмельницкая область – Без электричества находится около 105 тыс. потребителей. Работы продолжаются

Черкасская область - есть питание

Черновицкая область - есть питание

Черниговская область - есть питание

В Кривом Роге также полностью восстановили электричество, воду, тепло, движение троллейбусов.

"Косо, тяжело, на временных схемах и линиях, на генераторах, но полностью электричество, воду, тепло, движение троллейбусов и прочее в Кривом Роге запустили без разрушенного энергетического объекта", - написал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Однако сегодня, 16 ноября, по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.

"Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолоданию еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям", - говорят в Укрэнерго.

Украинцев призывают подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделать необходимый запас воды, заранее зарядить устройства и павербанки.

"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", - отмечают в ведомстве.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Глава МВД сообщал, что во время массированной ракетной атаки РФ было поражено более 30 объектов инфраструктуры, Кирилл Тимошенко также информировал о повреждении 15 энергетических объектов.

Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.

В результате атаки на столицу в центральном районе города три жилых дома получили повреждения, погиб человек.

За 15 ноября ВСУ уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БПЛА "Орион".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb