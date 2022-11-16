После ракетных ударов в большинстве регионов Украины возобновили электроснабжение, однако действуют графики почасовых и аварийных отключений
Сегодня, 16 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения света, а также дополнительно - аварийные из-за вчерашних ракетных обстрелов РФ и похолодания
Об этом передает Укрэнерго .
В ведомстве отметили, что 15 ноября была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины. Энергетики сразу же приступили к возобновлению питания потребителей и поврежденных сетей и электростанций.
"В то же время следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться при необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", - говорится в сообщении.
В ОПУ раскрыли более подробную информацию по электроснабжению. Так, на утро 16 ноября:
- Волынская область – без электричества находится около 45 тыс. потребителей. Работы продолжаются
- Житомирская область - продолжаются работы по возобновлению электроснабжения
- Ивано-Франковская область - есть питание
- г.Киев - есть питание
- Киевская область - есть питание
- Львовская область - электроснабжение и водоснабжение восстановлено на 95%
- Одесская область - есть питание
- Ровенская область - есть питание
- Сумская область - продолжаются работы по возобновлению электроснабжения
- Тернопольская область – Без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются
- Харьковская область – Без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются
- Хмельницкая область – Без электричества находится около 105 тыс. потребителей. Работы продолжаются
- Черкасская область - есть питание
- Черновицкая область - есть питание
- Черниговская область - есть питание
В Кривом Роге также полностью восстановили электричество, воду, тепло, движение троллейбусов.
"Косо, тяжело, на временных схемах и линиях, на генераторах, но полностью электричество, воду, тепло, движение троллейбусов и прочее в Кривом Роге запустили без разрушенного энергетического объекта", - написал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Однако сегодня, 16 ноября, по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.
"Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолоданию еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям", - говорят в Укрэнерго.
Украинцев призывают подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделать необходимый запас воды, заранее зарядить устройства и павербанки.
"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", - отмечают в ведомстве.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Глава МВД сообщал, что во время массированной ракетной атаки РФ было поражено более 30 объектов инфраструктуры, Кирилл Тимошенко также информировал о повреждении 15 энергетических объектов.
- Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.
- В результате атаки на столицу в центральном районе города три жилых дома получили повреждения, погиб человек.
- За 15 ноября ВСУ уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БПЛА "Орион".
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