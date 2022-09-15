Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Евгений Ситниченко прокомментировал последствия ракетного обстрела Кривого Рога, нанесенного врагом 14 августа.



"Коммунальные службы и ГСЧС продолжают работать над ликвидацией последствий ракетных ударов. Но есть проблема с водоснабжением, которую нужно будет решать, потому что некоторые линии водоснабжения перебиты. Остаются две громады, это почти 7000 человек, без воды, но надеюсь, что наши соответствующие службы очень быстро проведут восстанавливающие работы. Сейчас осуществляется подвоз воды в громады, то есть ситуация контролируемая", - проинформировал глава Криворожской РВА.



Евгений Ситниченко отметил, что подъем воды в реке Ингулец остановился и ситуация стабильная, соответственно, повода для паники относительно затопления нет. На территории Криворожского района ни один населенный пункт не подтоплен.

14 сентября в Кривом Роге раздались взрывы, россияне нанесли по городу удар 8 крылатыми ракетами

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по Кривому Рогу – это попытка затопить город.

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