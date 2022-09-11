Об этом сообщил Краматорский горсовет в телеграмме .

"В Краматорске отсутствует электроснабжение, энергетики работают над выяснением причин отключения электроэнергии", - подчеркнули в сообщении.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий написал в телеграмме , что по всей области упало напряжение в электросети. Он посоветовал отключить электроприборы и строительство техники, чтобы она не повредилась.

"Электросистема области остается нестабильной из-за разрушений в результате вражеских бомбардировок в марте. Также возможны атаки российско-фашистских войск по объектам энергообеспечения в Украине", - предупредил Дмитрий Живицкий.

Позже он уточнил в телеграмме , что по состоянию на 21:00 электроснабжения нет 135 населенных пунктов Ахтырского района. Также в некоторых городах и деревнях нет воды. Аварийные службы устраняют неполадки.

Дергачевский горсовет на Харьковщине также сообщил в телеграмме о полном отсутствии света в общине из-за российских ударов по критической инфраструктуре.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Харьковоблэнерго уже работает над решением этого вопроса!" – отметили в заявлении.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в телеграмме , что оккупанты нанесли удар по инфраструктуре Харькова. В результате во многих районах города исчез свет. Также нет воды, поскольку из-за обстрела не работают насосы.

"Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности - в Харьковской области. Прошу всех соблюдать покой. Наши специалисты и коммунальщики уже работают над устранением тех повреждений, которые городу нанес наш враг. Агрессор подлый, он с самого начала был нацелен на уничтожение нас, как нации. Но мы победим. Доказано ВСУ", - подчеркнул Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил в телеграмме о вражеских ударах по критической инфраструктуре Харькова и области.

"В некоторых населенных пунктах нет электро- и водоснабжения. На местах попаданий возникли пожары, спасатели Областного управления ГСЧС локализуют возгорание. Все профильные службы работают на местах и устраняют повреждения", - рассказал он.

Олег Синегубов призвал жителей Харьковской области сохранять спокойствие.

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин написал в телеграмме , что в области отсутствуют свет и вода, однако энергетики уже работают и вскоре проблемы решат.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в телеграмме, что некоторые общины и города области остались без света в результате удара оккупантов по энергетической инфраструктуре.

"Некоторые города и общины области остались без света. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре. Не могут смириться с поражениями на поле боя. Но мы справимся. Уже работают все службы. Восстановим все с максимально возможной скоростью", - отметил он.

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