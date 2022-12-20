Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в telegram .

По его словам, ситуация с электроснабжением остается критической – после недавних атак дронами и ракетных обстрелов возобновление электроснабжения продолжается.

"С каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет. В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света находится 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах". , – написал Кулеба.

Он пояснил, что приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры – больницы, тепло и водоснабжение.

"В координации с "Укрэнерго" и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений", - заверил Кулеба.

20 декабря в Укрэнерго сообщили, что в Киеве обеспечивается менее половины потребления электроэнергии.

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