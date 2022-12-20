После ракетных обстрелов РФ и атаки дронов 80% жителей Киевщины остаются без света, - ОВА
В результате ракетных обстрелов и атаки дронов 80% Киевской области до сих пор остаются без электроэнергии
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в telegram .
По его словам, ситуация с электроснабжением остается критической – после недавних атак дронами и ракетных обстрелов возобновление электроснабжения продолжается.
"С каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет. В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света находится 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах". , – написал Кулеба.
Он пояснил, что приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры – больницы, тепло и водоснабжение.
"В координации с "Укрэнерго" и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений", - заверил Кулеба.
- 20 декабря в Укрэнерго сообщили, что в Киеве обеспечивается менее половины потребления электроэнергии.
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