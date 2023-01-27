После ракетных обстрелов 26 января в Одессе отсутствует электроснабжение в большей части города, - депутат Одесского райсовета Шульц
Депутат Одесского районного совета Валентина Шульц рассказала, что после российских ракетных ударов 26 января большая часть города Одесса находится без электроэнергии
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"
"В течение месяца в Одессе очень большие проблемы с электричеством. Не понятно, когда ситуация со снабжением электроэнергии стабилизируется. Графики отключений сейчас не действуют. Людям трудно в таких условиях планировать и организовывать работу. После вчерашних обстрелов, большая часть Одессы до сих пор находится без электроэнергии", – рассказала Шульц.
Депутат Одесского райсовета также рассказала, что в Одессе отсутствовала вода и теплоснабжение из-за обстрелов объектов инфраструктуры.
"В некоторых районах Одессы уже возобновили электроснабжение, однако в большей части города все еще отсутствует свет. Вчера также из-за обстрелов объектов инфраструктуры в Одессе отсутствовало тепло и водоснабжение, но сразу коммунальщики исправили это", - добавила она.
- В четверг, 26 января, Россияатаковала Украину ракетами. В направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 20 ракет. По состоянию на 15.00 известно об 11 погибших в этот день.
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