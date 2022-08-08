После ракетного удара по центру Винницы местные активнее стали реагировать на сигналы тревоги, - журналистка
В Виннице усилилась работа с укрытиями после ракетного удара по центру города 14 июля
Об этом в эфире Эспрессо сказала журналистка из Винницы Мария Супрун.
"После этого у нас еще больше усилилась работа в городе с укрытиями. Люди все же поняли, что они нужны, потому что винничане немного тогда расслабились. Сейчас люди активнее реагируют на сигналы воздушной тревоги и обустраивают лучшее укрытие", - отметила она.
Журналистка добавила, что здание Дома офицеров, куда попала ракета, стоит окружено забором.
"Туда нельзя подходить, решается вопрос, что с ним делать: демонтировать полностью или частично. Будет решать дальше комиссия, пока мы в режиме ожидания", - сказала Супрун.
- Напомним, утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице. По словам мэра города Сергея Моргунова, в 10:43 вражеская ракета попала в здание быта "Юбилейный", автостоянку и медицинский центр. Погибли 27 человек.
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