Об этом в эфире Эспрессо сказала журналистка из Винницы Мария Супрун.

"После этого у нас еще больше усилилась работа в городе с укрытиями. Люди все же поняли, что они нужны, потому что винничане немного тогда расслабились. Сейчас люди активнее реагируют на сигналы воздушной тревоги и обустраивают лучшее укрытие", - отметила она.

Журналистка добавила, что здание Дома офицеров, куда попала ракета, стоит окружено забором.

"Туда нельзя подходить, решается вопрос, что с ним делать: демонтировать полностью или частично. Будет решать дальше комиссия, пока мы в режиме ожидания", - сказала Супрун.

Напомним, утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице. По словам мэра города Сергея Моргунова, в 10:43 вражеская ракета попала в здание быта "Юбилейный", автостоянку и медицинский центр. Погибли 27 человек.