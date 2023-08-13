После работы ПВО в Белгороде пострадала от взрыва многоэтажка

О нанесенных повреждениях заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д.9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное - пострадавших нет. Пообщался с жильцами поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, иссечен фасад здания", - проинформировал чиновник.

Кроме того, по словам Гладкова, повреждения получили около 15 машин.

"Причины происшествия устанавливаются. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА", - добавил руководитель российской Белгородской области.

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В местных пабликах очевидцы рассказывают о сильном взрыве. Первое такое сообщение появилось в 17.45.

Воздушная тревога при этом – как и во всех других подобных случаях на территории РФ и оккупированного Крыма – не объявлялась, однако днем были официальные сообщения о работе в данном регионе сил ПВО.

Заявления о якобы сбитии украинских беспилотников, в частности, дважды делал сам Гладков – в 12:27 и 14:24 . А в 14:10 о сбитии украинского БПЛА в Белгородской области сделало минобороны страны-агрессора.