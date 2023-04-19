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После работы Комиссии Минкульта в Лавре верующие УПЦ МП пытались попасть в опечатанный корпус

19 апреля, 2023 среда
14:15
Общество

Утром 19 апреля Комиссия МКИП по приемке-передаче госимущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" провела необходимые работы, прихожане УПЦ МП препятствовали

Об этом информируют в Министерстве культуры и информационной политики Украины .

По состоянию на 14:00 "неустановленные лица", образовавшие скопление после завершения работы Комиссии, совершают откровенное нарушение общественного порядка, и.о. генерального директора Максим Остапенко подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Корреспондент Еспресо TV на месте происшествия.

Верующие Украинской православной церкви Московского патриархата пытались попасть в опечатанный корпус и повредили защитные роллеты.

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"Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" 19.04.2023 начала работу в 08:30 и завершила работу по обзору имущества корпусов №№ 37, 37-А, 38 (памятники архитектуры национального значения Галерея на Ближних пещерах (37) и Колокольня на Ближних пещерах (38), памятники архитектуры местного значения - Вход в Галерею Ближних пещер (37-А) в 09:30", - пишет пресс-служба МКИПУ.

Сообщается, что после этого специалисты приступили к обработке документов.

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О состоянии памятников в лавре рассказал министр культуры Александр Ткаченко .

"Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и.о. Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко и заместителя Рудника технические работники обеспечили доступ Комиссии к помещениям. Объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими памятника национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаков принятия арендатором противопожарных мер не зафиксировано", - написал Ткаченко.

  • Напомним, 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
  • 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
  • Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
  • 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) повторно не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.
  • Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
  • Ранее Эпифаний заявил, что митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) терроризирует монахов Киево-Печерской лавры, желающих перейти в ПЦУ.
  • 14 апреля министр культуры назначил и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.
УПЦ МП
Еспресо.TV
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