Об этом информируют в Министерстве культуры и информационной политики Украины .

По состоянию на 14:00 "неустановленные лица", образовавшие скопление после завершения работы Комиссии, совершают откровенное нарушение общественного порядка, и.о. генерального директора Максим Остапенко подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Корреспондент Еспресо TV на месте происшествия.

Верующие Украинской православной церкви Московского патриархата пытались попасть в опечатанный корпус и повредили защитные роллеты.

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"Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" 19.04.2023 начала работу в 08:30 и завершила работу по обзору имущества корпусов №№ 37, 37-А, 38 (памятники архитектуры национального значения Галерея на Ближних пещерах (37) и Колокольня на Ближних пещерах (38), памятники архитектуры местного значения - Вход в Галерею Ближних пещер (37-А) в 09:30", - пишет пресс-служба МКИПУ.

Сообщается, что после этого специалисты приступили к обработке документов.

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О состоянии памятников в лавре рассказал министр культуры Александр Ткаченко .

"Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и.о. Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко и заместителя Рудника технические работники обеспечили доступ Комиссии к помещениям. Объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими памятника национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаков принятия арендатором противопожарных мер не зафиксировано", - написал Ткаченко.