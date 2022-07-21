Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Если представить, что Путин исчезает. Есть еще худший персонаж - Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, вообще кажущийся неадекватным имперцем, который готов расстреливать как украинцев, так и россиян с китайцами. Уход Путина нарушит баланс элит и последующим прибьют Патрушева и начнется борьба. К власти могут прийти монархисты вроде Стрелкова-Гиркина. Когда придет Гиркин, это будет катастрофой для России. После него возможны либеральные революции и распад Российской Федерации", - отметил Самусь.

Военный эксперт добавил, что Путин в очень плохом состоянии.

"Очень порадовало поведение Путина, когда он ждал президента Турции Эрдогана: его реально нестабильное психологическое состояние. Он вел себя как неадекватный человек, а это значит, что 24 февраля президента РФ очень подкосило. Это может привести к невосполнимым воздействиям на общее состояние", - заметил Михаил Самусь.

13 июля в The Washington Post назвали наиболее вероятного преемника Путина .

19 июля на встрече в Тегеране президент Турции Эрдоган унизил президента России Путина.

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