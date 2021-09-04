После псевдовыборов в Думу Путин попадет в положение Лукашенко, - журналист

С таким заявлением выступил российский журналист Иван Яковина, что живет и работает в Украине, рассказывает Еспресо.TV .



Он убежден, что Путин идет по пути Лукашенко и после ближайшей имитации выборов потеряет остатки легитимности как у себя дома, так и за рубежом.



Единственное, что тогда так же будет оставаться неизменному правителю России, будет огонь на поражение по мирным демонстрантам, аресты тысячами и максимально возможная диктатура, то есть все то, что происходит в Беларуси с 9 августа 2021 года. При этом международное сообщество так же, по аналогии с Беларусью, может не признать такие "выборы" и, соответственно, сформированное новой Думой правительство, отдав предпочтение эмигрантскому народному представительству на Западе.



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"У Кремля - огромные проблемы, связанные с катастрофическим падением популярности «Единой России». Будут голосовать назло за кого угодно, но не за них, и власть пока не знает, что с этим делать. Ликвидации оппозиции тут недостаточно" - приводит слова Яковины киевское издание GuildHall .



Ситуация для Кремля осложняется, по мнению Ивана Яковины, "тонким моментом" по распределению мандатов между "ЕдРо" и любыми другими политсилами, которые нельзя считать оппозиционными, но на 100% преданными Путину и его клану тоже не будут.



"Тут тонкий момент, нарисуют много, а рисовать много им придется, тогда в Москве и в Питере могут начаться протесты. Если нарисуют умеренно, тогда протестов не будет, но и не будет полностью лояльной Думы, которая нужна к 2024 году для переназначения Путина. Это очень тонкий момент между тем, чтобы не упустить легитимность и получить большинство, и пока, несмотря на все ухищрения властей, у них это не получается", - отметил журналист.





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