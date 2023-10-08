После псевдовыборов на ВОТ россияне не выплачивают зарплаты и вдвое уменьшили пенсии, - мэр Мелитополя

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров .

"До фейковых выборов, которые они проводили 10 сентября, они выплачивали какие-то пенсии и зарплаты. После 10 сентября зарплаты не выплачиваются ни коммунальным предприятиям, ни врачам, ни учителям, а пенсии уменьшены вдвое", - сказал Федоров.

Он отметил, что 4 октября местные жители, вынужденные жить за выплаты россиян, получили пенсию в 2 раза меньше.

"Некоторым бюджетникам уже полтора месяца либо вообще не платят вражеские зарплаты, либо выдают по крохам. Пенсионерам перечисляют российские пенсии - уменьшают на несколько тысяч рублей", - добавил мэр.

Федоров подчеркнул, что при этом оккупанты закрыли украинские банки, запретили гривну, повлекли тотальную безработицу и почти сделали невозможным пользование украинскими выплатами.

"Рашисты продолжают превращать людей в ВОТ в нищих, чтобы сделать их рабами "русского мира", - сказал он.