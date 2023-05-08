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После провокации России над Черным морем НАТО повысило готовность своей авиации, - СМИ

8 мая, 2023 понедельник
20:04
Мир

НАТО привело в повышенное состояние готовности подразделения воздушного патрулирования после того, как польский и российский истребитель чуть не столкнулись в пятницу над Черным морем

Об этом информирует The Jerusalem Post.

"Отряды воздушного патрулирования НАТО приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета Frontex над Черным морем неподалеку Румынии", - сказал представитель НАТО на условиях анонимности.

  • 5 мая недалеко от воздушного пространства Румынии российский истребитель Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet во время совершения полета над Черным морем.
Россия
Польша
НАТО
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