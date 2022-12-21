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После проверки облэнерго по всей Украине выявили почти 200 нарушений по отключениям света

21 декабря, 2022 среда
12:55
Общество

Государственная инспекция энергетического надзора во время первого этапа внеплановых проверок облэнерго зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии

Об этом сообщается на Правительственном портале по итогам заседания Антикризисного энергетического штаба по устойчивой работе энергетических объектов.

Согласно информации министра энергетики Германа Галущенко, во исполнение задания премьер-министра совместно с Государственной инспекцией по энергетическому надзору, НКРЭКУ и правоохранительными органами были проведены внеплановые проверки операторов системы распределения (ОСР) в каждой области. Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян доложил, что по итогам первого этапа проверок зафиксировано 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики.

Речь идет о:

  • нарушении продолжительности перерывов между графиками отключения;
  • применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;
  • отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;
  • несоблюдение продолжительности отключения.

Зафиксированы также случаи отсутствия согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.

Наибольшее количество нарушений выявили в ЧАО "Волыньоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", АО "Полтаваоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ОАО "Тернопольоблэнерго" и ОАО "Черниговоблэнерго". Меньше всего нарушений зафиксировано в АО "Прикарпатьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Кировоградоблэнерго".

Госэнергонадзор обязал облэнерго устранить нарушения до 31 декабря.

  • 16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, по Харькову оккупанты выпустили более 10 ракет по критической инфраструктуре, а в столице - повреждение энергоинфраструктуры.

  • В результате террористических обстрелов со стороны РФ электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления Объединенной энергетической системы.

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