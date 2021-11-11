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После провала спецоперации по "вагнеровцах" доверие международных партнеров к Зеленскому исчезло, - Турчинов

11 ноября, 2021 четверг
17:25
Новости Александр Турчинов

После срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" международные партнеры не доверяют секретные разведданные представителям властей Зеленского

Об этом заявил секретарь СНБО (2014-2019гг.), руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"До 2019 года у нас было очень активное сотрудничество на уровне спецслужб Украины и наших партнеров. Всегда такая важная, чувствительная информация приходилась руководству Украины, в частности, Президенту Порошенко по этим каналам", – сказал он.

Турчинов отметил, что теперь международные партнеры Украины вынуждены использовать средства массовой информации для передачи важных сигналов.

"После провала операции по задержанию "вагнеровцев", после того, как весь мир узнал, что именно политическое руководство изменило своей стране, скомпрометировав собственные силовые структуры, безусловно доверие фактически исчезло", - подчеркнул руководитель Центрального штаба "ЕС".

"Теперь наши стратегические партнеры должны информировать Украину через средства массовой информации. Это серьезная проблема, потому что доверие не восстанавливается за сутки или даже через год. Это одна из главных потерь, которую мы понесли благодаря действующему руководству нашего государства", – резюмировал Турчинов.

"У Украины нет собственных военных спутников. Мы всегда использовали информацию, спутниковые снимки, другую военную аналитику, в том числе относительно расположения российских войск, от наших стратегических партнеров. И я хочу подчеркнуть, что никогда эта информация не была недостоверной. Никогда она не была второстепенной. Это было надежное, качественное информирование партнеров. И мы всегда были благодарны за такую помощь", – убежден Турчинов.

"Возникает вопрос - а почему руководство страны, в частности президент Зеленский санкционировали в своих "темниках" такое наглое отношение к нашим стратегическим партнерам? К информации, которая в первую очередь должна беспокоить не президента США, не главу Пентагона - она должна беспокоить военно-политическое руководство Украины. Потому что это угроза для нас". – подчеркивает Турчинов.

"Беларусь превращается в военный плацдарм Российской Федерации. На днях Лукашенко заявил, что он открыл воздушное пространство для военной авиации РФ. Подтягивание резервов и к нашим границам, и к границам Беларуси создает непосредственную угрозу безопасности Украины", - резюмирует Турчинов.

"Почему украинское руководство стало "адвокатами Путина"? Это повторение ситуации с провалом операции по задержанию "вагнеровцев". Тогда они не хотели раздражать руководство России успешной операцией наших спецслужб. И сейчас они снова боятся раздражать Путина", – убежден Александр Турчинов.

Как известно, в последние недели в западных СМИ была обнародована информация о существенном наращивании российских войск и вооружении у границ с Украиной. Об этом сообщили издания The Washington Post, Politico, CNN и другие медиа.

Украинские власти не признавали достоверными эти данные и обвиняли СМИ в нагнетании ситуации.

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