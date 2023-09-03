Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией После прорыва первой линии обороны россиян ВСУ получили возможность маневрировать техникой и войсками

После прорыва первой линии обороны россиян ВСУ получили возможность маневрировать техникой и войсками

3 сентября, 2023 воскресенье
17:38
Война с Россией

Благодаря прорыву первой линии обороны войск РФ в Запорожской области у ВСУ появилась возможность маневрировать техникой и войсками во время наступательных действий на вторую линию обороны РФ

Об этом рассказал пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Враг распределил ресурсы. Если считать три линии за 100%, то это 60-20-20. То есть первая линия обороны была плотно заминирована, бетонные укрепления, большое количество противотанкового вооружения. Вторую линию также нельзя сбрасывать и говорить, что она какая-то не такая. Здесь также есть укрепления достаточно мощные, достаточно грамотно построенные, но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками", - прокомментировал он.

Спикер сказал, что на второй линии обороны минных полей меньше, чем это было на первой линии обороны, "но не надо думать, что их легко будет взять".

Первую линию обороны украинские бойцы разминировали вручную, "потому что любую технику враг брал на прицел и пытался ее уничтожить. Поэтому ее приходилось отводить".

Он сказал,что разминирование второй линии обороны окупантов будет комплексным, потому что теперь ВСУ имеют возможность прикрывать пехоту.

"На первой линии обороны мы пробивали какой-то узкий путь, и техника, пехота не могла идти ни влево, ни вправо, потому что было плотное заминирование. Здесь мы вышли на территорию, по которой мы можем маневрировать и противник также должен будет как-то действовать", - объяснил Штупун.

Действия россиян

Александр Штупун сообщил, что россияне привлекают к обороне свои резервы и десантные подразделения.

"Враг действует, враг продолжает закапываться, враг подтягивает резервы. Ну какого уж качества эти резервы, уже немножко меньше. Но сейчас враг начал использовать в обороне десантные подразделения, что в принципе им не свойственно. Потому что, как говорят россияне, это их элита считается, поэтому, если уж они используют свою так называемую элиту в оборонительных боях, то что-то у них уже не так", - сказал он.

Действия врага на Запорожском направлении

"Позавчера враг пытался вести наступательные действия в Марьинке в лоб, но ничего у него не получилось. Сейчас враг пытается севернее и южнее прорваться. Это у нас Новомихайловка и Красногоровка, также активные боевые действия продолжаются в районе Роботино", - сообщил спикер объежиненного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Ситуация в направлении Вербового

Штупун говорит, что украинские войска закрепляются в направлении Вербового, ведут мощную контрбатарейную борьбу, пытаясь уничтожить артиллерию россиян, нарушить им логистику, идет системное уничтожение полевых складов боеприпасов.

  • Украинские войска решительно прорвали первую линию обороны России вблизи Запорожья после недель кропотливого разминирования, и ожидают более быстрых успехов, поскольку они будут давить на более слабую вторую линию, заявил в интервью The Guardian бригадный генерал Александр Тарнавский, возглавляющий южное контрнаступление.
Россия
военные силы Украины
Запорожская область
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Папа Франциск в Монголии
2 сентября, 2023 суббота
Папа Франциск в Монголии одобрительно отозвался о завоеваниях Чингисхана
2 сентября, 2023 суббота
На южном фронте вызревает неприятная ситуация для россиян, - боец ВСУ
фейк
2 сентября, 2023 суббота
Пропаганда РФ сфабриковала фейковый ролик о гибели 400 тысяч украинских военных
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
3 сентября
18:53
Обновлено
Игорь Коломойский
Гражданство Коломойского: Советник Ермака говорит о Кипре и Израиле, но судья назвал его гражданином Украины
18:26
В Одессе переименовали улицу в честь Героя Украины Владислава Бувалкина, погибшего в Бучанском районе под танковым обстрелом
18:19
Игорь Коломойский
Фигурирует ПриватБанк и "Нефтехимик Прикарпатья": СМИ обнародовали подозрение Коломойскому
17:36
Интервью
Сейчас Россией руководит не персонально Путин, а мафиозная структура, – российский диссидент Яковенко
17:35
Япония
Япония усилит борьбу с квазилегальными наркотиками
17:35
В закупках Минобороны только 2,7% проблемной дебиторки. Она в судах, - Резников
17:34
У нас многие граждане вступили в партию "Завершенная война", - Резников
17:14
За время полномасштабного вторжения Украина получила военную помощ на $100 млрд
17:11
"Все решения принимает президент": Резников о возможной отставке и назначении послом в Британию
16:59
Зеленский провел разговор с Макроном: что известно
16:55
Гражданский контроль над ВСУ, прозрачные закупки, совместное с Западом планирование операций: Резников объяснил, когда Украину примут в НАТО
16:52
В селе в Запорожье взорвалось кафе, в котором отдыхали оккупанты и хранились вражеские боеприпасы, - Федоров
16:19
В ВСУ рассказали, зачем россияне штурмуют Новоегоровку на Купянском направлении
16:18
Первая ракетка Украины Свитолина объявила о перерыве в выступлениях после US Open
16:00
Эксклюзив
Экс-нардеп Гопко: нужно убеждать западных политиков, что ускорение победы Украины в их интересах
15:55
Россияне на аэродроме в Энгельсе "модернизировали" стратегический бомбардировщик автомобильными шинами
15:49
Обновлено
ГУР показало пилота, приземлившего российский вертолет в Украине
15:22
Венгрия
В Венгрии предлагают предоставить гарантии безопасности РФ и не брать Украину в НАТО
15:10
"Барби" стала самым кассовым фильмом года в мире
15:00
Индонезия вводит схему "золотых виз" для привлечения иностранных инвесторов
14:59
Пустыню, где проходит фестиваль Burning Man, дождь превратил в болото: участников призывают беречь еду и воду
14:59
Резников: Украина может начать применять самолеты F-16 уже весной
14:37
Обзор
Как ВСУ уничтожают "аллигаторов": история, характеристики и в чем особенность российских Ка-52
14:20
Генерал Ричард Бэрронс
Генерал Британии Берронс предположил, когда Украина может победить Россию
13:46
Конгресc США
Подоляк оценил риски выборов в США в 2024 году для Украины
13:33
Укрзализныця назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом
13:31
В Сочи Эрдоган будет говорить с Путиным о "зерновом коридоре" и обмене пленными
13:23
Оккупанты приостановили депортацию населения и активизировали работу войсков для увеличения явки на псевдовыборах на ТОТ
13:15
Чехия направляет в Молдову военного атташе на фоне российской агрессии
13:04
Франция планирует запретить одноразовые электронные сигареты
13:04
Польский вертолет якобы нарушил границу Беларуси: ДПСУ отреагировала
13:03
Последствия глобального потепления: австралийский горнолыжный курорт закрывается "раньше графика" из-за отсутствия снега
12:53
В Луганской области оккупационные военкоматы ускоряют постановку на учет призывников и военнообязанных
12:32
В Санкт-Петербурге горит нефтебаза, жители слышали "звуки взрывов"
12:29
Беларусь продолжила совместные учения с армией РФ по меньшей мере до 11 сентября
12:10
OPINION
Денис Малюська
Конец эпохи олигархов
11:55
Военные прошли боевую подготовку на роботизированных системах от Армии дронов и скоро задействуют их против россиян, - Минцифры
11:52
Миссия выполнена: Индия выключила свой луноход
11:43
Японские бизнес-лидеры в январе совершат первый визит в Китай после COVID
11:34
Twitter способствовал распространению российской пропаганды, а Telegram и Meta не ограничивали дезинформацию РФ: исследование Европейской комиссии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV