После прорыва первой линии обороны россиян ВСУ получили возможность маневрировать техникой и войсками

Об этом рассказал пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Враг распределил ресурсы. Если считать три линии за 100%, то это 60-20-20. То есть первая линия обороны была плотно заминирована, бетонные укрепления, большое количество противотанкового вооружения. Вторую линию также нельзя сбрасывать и говорить, что она какая-то не такая. Здесь также есть укрепления достаточно мощные, достаточно грамотно построенные, но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками", - прокомментировал он.

Спикер сказал, что на второй линии обороны минных полей меньше, чем это было на первой линии обороны, "но не надо думать, что их легко будет взять".

Первую линию обороны украинские бойцы разминировали вручную, "потому что любую технику враг брал на прицел и пытался ее уничтожить. Поэтому ее приходилось отводить".

Он сказал,что разминирование второй линии обороны окупантов будет комплексным, потому что теперь ВСУ имеют возможность прикрывать пехоту.

"На первой линии обороны мы пробивали какой-то узкий путь, и техника, пехота не могла идти ни влево, ни вправо, потому что было плотное заминирование. Здесь мы вышли на территорию, по которой мы можем маневрировать и противник также должен будет как-то действовать", - объяснил Штупун.

Действия россиян

Александр Штупун сообщил, что россияне привлекают к обороне свои резервы и десантные подразделения.

"Враг действует, враг продолжает закапываться, враг подтягивает резервы. Ну какого уж качества эти резервы, уже немножко меньше. Но сейчас враг начал использовать в обороне десантные подразделения, что в принципе им не свойственно. Потому что, как говорят россияне, это их элита считается, поэтому, если уж они используют свою так называемую элиту в оборонительных боях, то что-то у них уже не так", - сказал он.

Действия врага на Запорожском направлении

"Позавчера враг пытался вести наступательные действия в Марьинке в лоб, но ничего у него не получилось. Сейчас враг пытается севернее и южнее прорваться. Это у нас Новомихайловка и Красногоровка, также активные боевые действия продолжаются в районе Роботино", - сообщил спикер объежиненного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Ситуация в направлении Вербового

Штупун говорит, что украинские войска закрепляются в направлении Вербового, ведут мощную контрбатарейную борьбу, пытаясь уничтожить артиллерию россиян, нарушить им логистику, идет системное уничтожение полевых складов боеприпасов.